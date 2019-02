HiN : Alexander von Humboldt im Netz

Tag:

1799-1804; 1799-1859; 1801; 1804; BBAW; Berliner Mineralienkabinett; Bibliographie; Bibliographie der selbstständigen Schriften; Cuba; Eliten; Geschichtsschreiber von Amerika; Historismus; Horst Fiedler; Humboldt in der spanischen Presse; Humboldteanisierung; Jade; Kosmopolit; Kritik am Kolonialismus; Mineralogie; Sklaverei; Spanische Kolonien in Südamerika; Ulrike Leitner; Weltbürger

Essai politique sur l'île de Cuba

Nicolás Calvo de la Puerta y de O'Farril