Pink, Katharina, Identitas Oriens: Discursive Constructions of Identity and Alterity in British Orient Travelogues / [reviewed by] Anna Maria Reimer Pink, Katharina, Identitas Oriens: Diskursive Konstruktionen von Identität und Alterität in britischer Orient-Reiseliteratur / [rezensiert von] Anna Maria Reimer

Anna Maria Reimer Rezensiertes Werk Pink, Katharina, Identitas Oriens: Diskursive Konstruktionen von Identität und Alterität in britischer Orient-Reiseliteratur - Würzburg, Ergon Verlag, 2014 337 S. - (Literatur - Kultur - Theorie, 19)