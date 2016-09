Notes extern:

zugleich in Printform erschienen in der Universität Potsdam:

Serby w Dolnej Łužycy = die Sorben/Wenden in der Niederlausitz. - Potsdam : Inst. für Slavistik, 2001. - 68 S.

(Podstupimske psinoski k Sorabistice ; 4)

--> bestellen