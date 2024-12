Portal = Europa

Vielen ist der antike Mythos über den europäischen Kontinent vertraut: Der griechische Gott Zeus verwandelte sich in einen Stier, und brachte (oder besser: entführte) eine Königstochter namens Europa aus Asien nach Kreta. Dort angekommen, sagte er: „Der Erdteil, der dich nun aufgenommen hat, soll für alle Zeiten deinen Namen tragen: Europa.“ Diese Königstochter ist es, die all die Sprachen, Kulturen, Menschen auf diesem Kontinent mit ihrem Namen eint. Ein Funken Wahrheit steckt auf jeden Fall darin, besiedelten die frühen Menschen Europa doch von Asien her. In der Vorgeschichte lebten hier Neandertaler neben Homo Sapiens. Auch später blieb der Kontinent von einer Vielzahl an Kulturen geprägt: von Kelten über Germanen und den Hunnen zu den Griechen und Römern. Und bis heute wird Europa auch in seiner Vielfalt wahrgenommen. Tourist*innen aus aller Welt, die den Kontinent bereisen, treffen von Madrid über Zagreb bis Zypern, von Reykjavik über Oslo bis Minsk auf unterschiedlichste Temperaturen, Werte, Traditionen. Die Europäische Union

