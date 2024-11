Um zu ergründen, in welchem Umfang die Integration der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und verwandter Bildungskonzepte in den Lehramtsstudiengang des Faches Sachunterricht an deutschen Hochschulen bisher erfolgte, wurde eine Dokumentenanalyse durchgeführt. In diesem Kontext wurden die Modulkataloge von 25 deutschen Universitäten und sechs Pädagogischen Hochschulen, die den Lehramtsstudiengang Sachunterricht anbieten, in Hinblick auf inhaltliche und organisatorische Aspekte der Lehrveranstaltungen analysiert. Auf der Basis der Dokumentenanalyse konnte herausgestellt werden, dass innerhalb des Studiengangs an fast jeder Hochschule eine Integration der Thematik zu finden ist. Weiterhin konnte ein heterogenes Bild in Bezug auf die inhaltliche Ausrichtung der Lehrveranstaltungen aufgezeigt werden, in denen die Thematik behandelt wird. An Hochschulen, die Mitglieder eines BNE-Netzwerkes sind, die über Arbeitsgemeinschaften verfügen, in denen die Thematik behandelt wird und/oder die einem ganzheitlichen BNE-Ansatz folgen, ist eine

Um zu ergründen, in welchem Umfang die Integration der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und verwandter Bildungskonzepte in den Lehramtsstudiengang des Faches Sachunterricht an deutschen Hochschulen bisher erfolgte, wurde eine Dokumentenanalyse durchgeführt. In diesem Kontext wurden die Modulkataloge von 25 deutschen Universitäten und sechs Pädagogischen Hochschulen, die den Lehramtsstudiengang Sachunterricht anbieten, in Hinblick auf inhaltliche und organisatorische Aspekte der Lehrveranstaltungen analysiert. Auf der Basis der Dokumentenanalyse konnte herausgestellt werden, dass innerhalb des Studiengangs an fast jeder Hochschule eine Integration der Thematik zu finden ist. Weiterhin konnte ein heterogenes Bild in Bezug auf die inhaltliche Ausrichtung der Lehrveranstaltungen aufgezeigt werden, in denen die Thematik behandelt wird. An Hochschulen, die Mitglieder eines BNE-Netzwerkes sind, die über Arbeitsgemeinschaften verfügen, in denen die Thematik behandelt wird und/oder die einem ganzheitlichen BNE-Ansatz folgen, ist eine vermehrte Integration der Thematik in den Lehramtsstudiengang des Faches Sachunterricht zu verzeichnen.

