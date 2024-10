Lehrkräfte sind mit Blick auf ihre heterogenen Lerngruppen im Technikunterricht darauf angewiesen, einen differenzierten Unterricht zu gestalten, der personelle, organisatorische und sachliche Ressourcen miteinbezieht. Bei Fertigungsaufgaben bietet sich daher der Einsatz von Vorrichtungen an, über die auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen von Schüler:innen reagiert werden kann. So lassen sich die Anforderungen von Fertigungsaufgaben gezielt variieren. Die vorliegende Publikation beschreibt die Sägevorrichtung „Rholix“, die speziell für das Sägen von Metall- oder Holzrundstäben entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine sichere und präzise senkrechte Einspannung der Rundstäbe, was wiederum die Durchführung von 90°-Schnitten erleichtert. Die breiten Schenkel der Vorrichtung dienen dabei als Sägeführung, um ein genaues und gerades Sägen zu gewährleisten. Diese Sägehilfe besteht aus einem einzigen Bauteil und kann sowohl im Schraubstock als auch an der Hobelbank eingespannt werden, was ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an

Lehrkräfte sind mit Blick auf ihre heterogenen Lerngruppen im Technikunterricht darauf angewiesen, einen differenzierten Unterricht zu gestalten, der personelle, organisatorische und sachliche Ressourcen miteinbezieht. Bei Fertigungsaufgaben bietet sich daher der Einsatz von Vorrichtungen an, über die auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen von Schüler:innen reagiert werden kann. So lassen sich die Anforderungen von Fertigungsaufgaben gezielt variieren. Die vorliegende Publikation beschreibt die Sägevorrichtung „Rholix“, die speziell für das Sägen von Metall- oder Holzrundstäben entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine sichere und präzise senkrechte Einspannung der Rundstäbe, was wiederum die Durchführung von 90°-Schnitten erleichtert. Die breiten Schenkel der Vorrichtung dienen dabei als Sägeführung, um ein genaues und gerades Sägen zu gewährleisten. Diese Sägehilfe besteht aus einem einzigen Bauteil und kann sowohl im Schraubstock als auch an der Hobelbank eingespannt werden, was ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Arbeitsumgebungen unterstreicht. Die Dokumentationen umfasst neben den Fertigungsunterlagen kleinschrittige Bauanleitungen, die ggf. auch gemeinsam mit Schüler:innen umgesetzt werden können. Zudem enthalten sind beispielhafte Kostenrechnungen sowie Schablonen, die zur Erleichterung des Fertigungsprozesses verwendet werden können. Des Weiteren wird durch vereinzelt beigefügte interaktive technische Zeichnungen die Adaption der Vorrichtungen ermöglicht.

