Da Paulus als Reisender im Mittelmeerraum unterwegs ist, drängt es sich beinahe unwiderstehlich auf, den Fokus auf die Relevanz von Raum und Ort (space and place) zu legen und den spatial turn, der vorab in den Sozial- und Kulturwissenschaften in den Vordergrund rückte, auch in der Paulus-Forschung zu bedenken. In der Tat finden sich Verbindungen und Analogien der Forschung zu Raum und Ort zu Aspekten, die in den letzten Jahrzehnten in der Paulus-Forschung in den Vordergrund gerückt sind. So haben feministische Forschung und Gender Studies mit Nachdruck betont, dass das Wahr- und Ernstnehmen menschlicher Erfahrung als grundlegend leiblicher Erfahrung theologisch höchst relevant sind. Gleichzeitig hat die entstehende sozialhistorische Forschung auf die Relevanz der konkreten Lebensumstände für die neutestamentliche Forschung hingewiesen. In beiden Forschungsbereichen wurde in Mainz trotz heftiger Kontroversen pionierhafte Arbeit durch Luise Schottroff und den jungen Wolfgang Stegemann geleistet. Diese Forschungsrichtungen sind heute durch postkoloniale und in neuester Zeit dekolonisierende Ansätze4 erweitert und vertieft worden, und es ist in Fortsetzung der Spuren, die von Vorgängerinnen und Vorgängern gelegt wurden, dass die Konferenz, auf der diese Publikation beruht, gerade in Mainz stattfand. Es erschließen sich weitere Zusammenhänge von spezifischen partikularen Orten aus.

