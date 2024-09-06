Роль билингвизма в формировании нейрокогнитивного резерва

- Развитие науки, общества и медицины ведет за собой неуклонный рост средней продолжительности жизни. В результате наука сталкивается с новыми задачами, в число которых входит предотвращение деменции и поддержание эффективной работоспособности мозга при старении человека. Одним из защитных факторов, предотвращающих ослабление когнитивных функций и поддерживающих нейропластичность мозга, является билингвизм.
Однако дебаты насчет нейропротекторных свойств двуязычия до сих пор являются актуальными. В данной статье рассмотрен феномен нейрокогнитивного резерва (НКР) и определена взаимосвязь между билингвизмом и такими составляющими НКР, как мозговой резерв, нейрональный резерв и нейрональная компенсация.
Кроме этого, в статье приведен обзор исследований, посвященных изучению нейронных и когнитивных механизмов влияния билингвизма на здоровое функционирование мозга при старении. В заключении мы вкратце остановились на том, каким образом двуязычие может защищать мозг от старения благодаря взаимодействию между мозговыми и когнитивнымиРазвитие науки, общества и медицины ведет за собой неуклонный рост средней продолжительности жизни. В результате наука сталкивается с новыми задачами, в число которых входит предотвращение деменции и поддержание эффективной работоспособности мозга при старении человека. Одним из защитных факторов, предотвращающих ослабление когнитивных функций и поддерживающих нейропластичность мозга, является билингвизм.
Однако дебаты насчет нейропротекторных свойств двуязычия до сих пор являются актуальными. В данной статье рассмотрен феномен нейрокогнитивного резерва (НКР) и определена взаимосвязь между билингвизмом и такими составляющими НКР, как мозговой резерв, нейрональный резерв и нейрональная компенсация.
Кроме этого, в статье приведен обзор исследований, посвященных изучению нейронных и когнитивных механизмов влияния билингвизма на здоровое функционирование мозга при старении. В заключении мы вкратце остановились на том, каким образом двуязычие может защищать мозг от старения благодаря взаимодействию между мозговыми и когнитивными составляющими НКР.…
- Development of science, society and medicine leads to a steady increase in average life expectancy. As a result, science is facing new challenges, including prevention of dementia and the maintenance of efficient brain performance during human aging.
Bilingualism is one of the protective factors that prevent cognitive decline and maintain brain neuroplasticity.
However, the debate about the neuroprotective properties of bilingualism is still relevant. This article will consider the phenomenon of reserve and determine the relationship between bilingualism and reserve components such as brain reserve, neuronal reserve and neuronal compensation.
Moreover, the article will provide an overview of studies on the neural and cognitive mechanisms of bilingualism in healthy brain during aging. In conclusion, we will try to determine how bilingualism can protect the brain from aging through the interaction between brain and cognitive reserves.