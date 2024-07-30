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Правила надзора за соблюдением законодательства (комплаенс) на предприятии и самовоспроизводимый риск привлечения к уголовной и административной ответственности

  • Статья посвящена общим вопросам регулирования программ комплаенса в Германии и их влиянию на уголовную и административную ответственность. Авторы начинают с общего обзора практики регулирования комплаенса в Германии и внедрения его в жизнь. Далее ими раскрывается значимость программ комплаенса для избежания уголовной ответственности в бизнес-среде. Особое внимание уделяется такому явлению, как несение уголовной ответственности уже вследствие внедрения программ комплаенса самого по себе. Авторы называют это явление самовоспроизводимым риском ответственности, возникающим ввиду чрезмерно детального регулирования допустимого и запрещенного поведения. Статья завершается обзором административной ответственности юридических лиц за нарушения, связанные с комплаенс-сферой.

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Author details:Uwe HellmannGND, Diana StageGND
URL:https://zakon.ru/publication/igzakon/8554
ISSN:0869-4400
Title of parent work (Russian):Закон
Publisher:IIzdatel'skaia gruppa ZAKON
Place of publishing:Moscow
Publication type:Article
Language:Russian
Date of first publication:2021/05/31
Publication year:2021
Release date:2024/07/30
Tag:административная ответственность; комплаенс; коррупция; предотвращение нарушений; уголовная ответственность
Issue:5
Number of pages:13
First page:61
Last Page:73
Organizational units:Juristische Fakultät / Strafrecht
DDC classification:0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 07 Publizistische Medien, Journalismus, Verlagswesen / 070 Publizistische Medien, Journalismus, Verlagswesen
3 Sozialwissenschaften / 34 Recht / 340 Recht
Peer review:Nicht referiert

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