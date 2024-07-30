Правила надзора за соблюдением законодательства (комплаенс) на предприятии и самовоспроизводимый риск привлечения к уголовной и административной ответственности
- Статья посвящена общим вопросам регулирования программ комплаенса в Германии и их влиянию на уголовную и административную ответственность. Авторы начинают с общего обзора практики регулирования комплаенса в Германии и внедрения его в жизнь. Далее ими раскрывается значимость программ комплаенса для избежания уголовной ответственности в бизнес-среде. Особое внимание уделяется такому явлению, как несение уголовной ответственности уже вследствие внедрения программ комплаенса самого по себе. Авторы называют это явление самовоспроизводимым риском ответственности, возникающим ввиду чрезмерно детального регулирования допустимого и запрещенного поведения. Статья завершается обзором административной ответственности юридических лиц за нарушения, связанные с комплаенс-сферой.
|Author details:
|Uwe HellmannGND, Diana StageGND
|URL:
|https://zakon.ru/publication/igzakon/8554
|ISSN:
|0869-4400
|Title of parent work (Russian):
|Закон
|Publisher:
|IIzdatel'skaia gruppa ZAKON
|Place of publishing:
|Moscow
|Publication type:
|Article
|Language:
|Russian
|Date of first publication:
|2021/05/31
|Publication year:
|2021
|Release date:
|2024/07/30
|Tag:
|административная ответственность; комплаенс; коррупция; предотвращение нарушений; уголовная ответственность
|Issue:
|5
|Number of pages:
|13
|First page:
|61
|Last Page:
|73
|Organizational units:
|Juristische Fakultät / Strafrecht
|DDC classification:
|0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 07 Publizistische Medien, Journalismus, Verlagswesen / 070 Publizistische Medien, Journalismus, Verlagswesen
|3 Sozialwissenschaften / 34 Recht / 340 Recht
|Peer review:
|Nicht referiert