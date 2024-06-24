Ra’anana, Batyam ve Tel Aviv’de Türkiyeli Yahudi Olma Halleri [2]
- 2. Bölüm: Türkiye Nostaljisinin ve Sefarad Hafızasının Şehri: Batyam
“Denizin Kızı” anlamına gelen Batyam, Türkiyeli Yahudilerle ilgili yapılmış birçok çalışmada defalarca rastladığım, Tel Aviv’in güneyinde bulunan bir sahil şehri. Türkiyeli Yahudilerin 1948-1951, 1956-1957, 1961-1965 ve 1969-1972 yılları arasında gerçekleşen kitlesel göç dönemlerinden itibaren yerleşmeye başladıkları, günümüzde Rusya’dan gelen Yahudilerin de izlerinin çok net izlenebildiği bir şehir aynı zamanda[1]. Türkiye ile İsrail’i birbirine bağlayan Batyam’ın belki de en önemli özelliklerinden birisi tarihi, 1937 yılında Türkiyeli Yahudiler tarafından kurulan Irgun Ole Türkiya adlı derneğe dayanan İsrail’deki Türkiyeliler Birliği’nin (Itahdut Yotsey Turkia BeIsrael) bulunduğu şehir olması.
- Teil 2: Stadt der türkischen Nostalgie und der sephardischen Erinnerung: Batyam
Batyam, was so viel wie "Tochter des Meeres" bedeutet, ist eine Küstenstadt südlich von Tel Aviv, die mir in vielen Studien über Juden aus der Türkei immer wieder begegnet ist. Es ist auch eine Stadt, in der sich Juden aus der Türkei seit den Zeiten der Massenmigration zwischen 1948-1951, 1956-1957, 1961-1965 und 1969-1972 niedergelassen haben und in der die Spuren der Juden aus Russland heute noch deutlich zu erkennen sind[1]. Eines der vielleicht wichtigsten Merkmale von Batyam, das die Türkei und Israel miteinander verbindet, ist, dass es die Stadt ist, in der sich die Union der Türken in Israel (Itahdut Yotsey Turkia BeIsrael) befindet, die auf die 1937 von Juden aus der Türkei gegründete Vereinigung Irgun Ole Turkiya zurückgeht.