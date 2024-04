Major international organizations (IOs) are heavily contested, but they are rarely dissolved. Scholars have focused on their longevity, making institutional arguments about replacement costs and institutional assets as well as IO agency to adapt and resist challenges. This article analyzes the limits of institutional stickiness by focusing on outlier cases. While major IOs are dissolved at considerably lower rates than minor IOs, the article nevertheless identifies twenty-one cases where major IOs have died since 1815. These are tough cases as they do not conform to our institutionalist expectations. To better understand these rare but important events, the article provides case illustrations from the League of Nations and International Refugee Organization, which were dissolved due to their perceived underperformance and a disappearing demand for cooperation. These cases show the limits of the institutional theories of IO stickiness: sometimes member states find high replacement costs justified or consider assets as sunk costs, and

Major international organizations (IOs) are heavily contested, but they are rarely dissolved. Scholars have focused on their longevity, making institutional arguments about replacement costs and institutional assets as well as IO agency to adapt and resist challenges. This article analyzes the limits of institutional stickiness by focusing on outlier cases. While major IOs are dissolved at considerably lower rates than minor IOs, the article nevertheless identifies twenty-one cases where major IOs have died since 1815. These are tough cases as they do not conform to our institutionalist expectations. To better understand these rare but important events, the article provides case illustrations from the League of Nations and International Refugee Organization, which were dissolved due to their perceived underperformance and a disappearing demand for cooperation. These cases show the limits of the institutional theories of IO stickiness: sometimes member states find high replacement costs justified or consider assets as sunk costs, and IOs may lack agency to strategically respond. This article refines theories of institutional stickiness and contributes to the institutional theory of the life and death of IOs. Les principales organisations internationales (OI) sont fortement contestées, mais rarement dissoutes. Pour expliquer leur longévité, les chercheurs ont avancé des arguments institutionnels concernant les coûts de remplacement et les actifs de l'institution, mais aussi la capacité des OI à s'adapter et à résister aux défis. Cet article analyse les limites de la persistance des institutions en se concentrant sur des cas particuliers. Tandis que les principales OI sont dissoutes bien moins fréquemment que des OI moins importantes, cet article identifie néanmoins 21 cas de disparition d'OI principales depuis 1815. Ces derniers sont particulièrement difficiles, car ils ne correspondent pas à nos attentes en termes d'institutions. Afin de mieux comprendre ces événements rares, mais non moins importants, l'article propose comme illustrations de cas la Société des Nations et l'Organisation internationale pour les réfugiés, qui ont été dissoutes à cause de leur manque apparent de résultats et de la disparition de la demande de coopération. Ces cas mettent en évidence les limites des théories institutionnelles de persistance des OI : parfois, les États membres considèrent les coûts de remplacement élevés justifiés ou les actifs comme des coûts irrécupérables, et les OI n'ont peut-être pas la capacité de leur répondre de manière stratégique. Le présent article affine les théories de persistance institutionnelle et contribue à la théorie institutionnelle de vie et de mort des OI. Las organizaciones internacionales (OI) más importantes son muy cuestionadas, pero rara vez se disuelven. Los investigadores se han centrado en la longevidad de las IO, formulando argumentos institucionales sobre los costes de sustitución y los activos institucionales, así como sobre la capacidad de adaptación y resistencia de las organizaciones internacionales. Este artículo analiza los límites de la rigidez institucional centrándose en casos atípicos. Aunque las OI más importantes se disuelven en proporciones considerablemente menores que las OI de menor importancia, el artículo identifica 21 casos en los que OI más importantes desaparecieron desde 1815. Se trata de casos difíciles, ya que no se ajustan a nuestras expectativas institucionalistas. Para comprender mejor estos raros pero importantes acontecimientos, el artículo ofrece ejemplos de casos de la Sociedad de Naciones y de la, Organización Internacional para los Refugiados que se disolvieron debido a su bajo desempeño percibido y a la desaparición de la demanda de cooperación. Estos casos muestran los límites de las teorías institucionales sobre la rigidez de las OI: En ocasiones, los Estados miembros consideran justificados los elevados costes de sustitución o consideran que los activos son costes irrecuperables, y las OI pueden no disponer de capacidad de respuesta estratégica. Este artículo profundiza en las teorías de la rigidez institucional y contribuye a la teoría institucional de la vida y la muerte de las organizaciones internacionales.

