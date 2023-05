Folter ist ein Akt extremer kollektiver Gewalt, der im Auftrag eines Staates im Geheimen ausgeübt wird. Die Frage, was Menschen dazu bringt, anderen Menschen diese extreme Gewalt anzutun, verengt den Blick für ein Verständnis der Folter allzu schnell auf individualistische Erklärungsversuche. Der vorliegende Aufsatz geht im Gegensatz dazu von der Gruppe der Folterer aus und rückt die sozialen Beziehungen dieser Form der Vergesellschaftung und die von ihnen ausgehenden sozialen Dynamiken und Effekte in den Mittelpunkt. In einem ersten Schritt werden Georg Simmels formale Bestimmungen der geheimen Gesellschaft rekonstruiert und auf die geheime Gesellschaft der Folterer angewandt und spezifiziert; auf dieser Grundlage werden im zweiten Schritt Handlungsbedingungen der Mitglieder der geheimen Gesellschaft der Folterer herausgearbeitet; der dritte Schritt bestimmt die eigendynamischen Prozesse des Phänomens der Folter, die aus der Eskalation politischer Konflikte, der Gruppe der Folterer und der Situation der Folter erwachsen. Die These lautet, dass sich aus der Perspektive einer relationalen Soziologie ein theoretischer Zugriff auf das Problem der Folter ergibt, der weiterführende Erklärungen des Phänomens ermöglicht.

La torture est un acte de violence collective extrême accompli pour le compte d’un État. La question des motivations poussant les tortionnaires à agir restreint quelque peu hâtivement la compréhension de la torture à des tentatives d’explication individualistes. La présente approche part au contraire du groupe des tortionnaires et se focalise sur les relations sociales de cette forme de socialisation ainsi que sur les dynamiques sociales qui en découlent et leurs effets. Dans un premier temps, nous reconstruisons les éléments formels de la société secrète tels que définis par Simmel pour les appliquer à la société secrète des tortionnaires. Nous dégageons ensuite les conditions d’action des membres de la société secrète des tortionnaires. Enfin, nous identifions au sein du phénomène de la torture les processus possédant une dynamique propre résultant de l’escalade des conflits politiques, du groupe des tortionnaires et de la situation de torture. Nous défendons la thèse que la sociologie relationnelle rend possible une approche théorique de la torture offrant des explications plus approfondies du phénomène.

