Miriam Udel, Honey on the Page: A Treasury of Yiddish Children’s Literature (New York, NY: New York University Press, 2020), 352 S., 29,95 €

Download full text files pardes28_S140-142.pdf (294KB) SHA-512:317f818d06ef83f5762e219bace6b8bfa738aa9dad27c79d000d0a8ee977a7a16a4e659afd914ac00f9dda45ea5796a04ccb55fd43e4fd276ef4e6aa00961d6f Export metadata BibTeX

RIS

XML Additional Services