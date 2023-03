Las unidades fraseológicas del parlache como elementos evocadores de la oralidad ficcional en la novela Rosario Tijeras, de Jorge Franco y su traducción al alemán Phraseological units of the parlache as evocative elements of the fictional orality in the German translation of Jorge Franco’s 'Rosario Tijeras'

Maria Clemencia Sanchez Garcia Este estudioanalizócómose evoca la oralidad ficcional en la novela Rosario Tijerasa través de la variación lingüística. Para ello, se analizóun corpus de veinteunidades fraseológicas presentes en la novela y su traducción al alemán. En esta novela negra, el autor recurrióa un lenguaje coloquial llamado parlache. Este artículo, por tanto,se pretenderá establecer cómo estas unidades fraseológicas típicas del parlachecontribuyerona la construcción de un diálogo hablado verosímil, además de determinar las divergencias de traducción y profundizar en la descripción de la variación lingüística a través de las unidades fraseológicas.

This study analysed how fictive orality is evoked, through linguistic variation, in the novel Rosario Tijeras, through a corpus analysis of 20 phraseological units belonging to the novel and their German translation. In this thriller, Franco used a colloquial language called parlache. Thus, this article will attempt to establish how these parlache’s phraseological units contributed to the construction of a believable spoken dialogue and will also analyze translation divergences and the description of linguistic variation in literary translation.