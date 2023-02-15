Adverbal expression of aspectuality and interaction with perfective and imperfective verbs
- This paper intends to explore the interaction between aspect and lexical means, in this case temporal adverbials, in the bounding of representations of situations. First, the theoretical basis is outlined, followed by the results of a corpus analysis of coccurrences with adverbs that limit situations. The term situation encompasses all representable processes, states, events, or actions. Finally, some theoretical conclusions are drawn concerning the cognitive category of bounding, using the example of aspectuality. The imperfective verb forms maintain their aspectuality in delimiting connections with adverbs, resulting in a complex, multi-dimensional aspectuality. In nongrammaticalized forms, such as lexical markers, the speaker is free to make a temporal localization or an aspectual perspective. Lexical expressions can make temporal and aspect markings even more precisely and clearly than tenses. They can also limit or extend situations and thus express aspect. Aspectuality thus presents itself as a compositional category, in whichThis paper intends to explore the interaction between aspect and lexical means, in this case temporal adverbials, in the bounding of representations of situations. First, the theoretical basis is outlined, followed by the results of a corpus analysis of coccurrences with adverbs that limit situations. The term situation encompasses all representable processes, states, events, or actions. Finally, some theoretical conclusions are drawn concerning the cognitive category of bounding, using the example of aspectuality. The imperfective verb forms maintain their aspectuality in delimiting connections with adverbs, resulting in a complex, multi-dimensional aspectuality. In nongrammaticalized forms, such as lexical markers, the speaker is free to make a temporal localization or an aspectual perspective. Lexical expressions can make temporal and aspect markings even more precisely and clearly than tenses. They can also limit or extend situations and thus express aspect. Aspectuality thus presents itself as a compositional category, in which external bounding and the internal representation of a course of action or development can interact.…
- Данная статья ставит своей целью исследовать взаимодействие между видом глагола и лексическими средствами, в данном случае временными наречиями, в ограни чении репрезентаций ситуаций. После изложения теоретических основ исследования приводятся результаты корпусного анализа совпадений грамматического вида с наречиями, ограничивающими ситуации. Термин “ситуация” в статье охватывает все репрезен-
тируемые процессы, состояния, события или действия. В заключении делаются некоторые теоретические выводы относительно когнитивной категории ограничения на примере аспектуальности. Формы несовершенного вида сохраняют свою изначальную аспектуальность при разграничении связей с наречиями, что приводит к сложной, много-мерной аспектуальности. В неграмматикализованных формах, таких как лексические маркеры, говорящий свободен в выборе временной локализации или аспектуальной перспективы. Лексические средства могут выражать временные и видовые нюансы даже более точно и четко, чем времена. Они также могут ограничивать или расширять ситуации и, такимДанная статья ставит своей целью исследовать взаимодействие между видом глагола и лексическими средствами, в данном случае временными наречиями, в ограни чении репрезентаций ситуаций. После изложения теоретических основ исследования приводятся результаты корпусного анализа совпадений грамматического вида с наречиями, ограничивающими ситуации. Термин “ситуация” в статье охватывает все репрезен-
тируемые процессы, состояния, события или действия. В заключении делаются некоторые теоретические выводы относительно когнитивной категории ограничения на примере аспектуальности. Формы несовершенного вида сохраняют свою изначальную аспектуальность при разграничении связей с наречиями, что приводит к сложной, много-мерной аспектуальности. В неграмматикализованных формах, таких как лексические маркеры, говорящий свободен в выборе временной локализации или аспектуальной перспективы. Лексические средства могут выражать временные и видовые нюансы даже более точно и четко, чем времена. Они также могут ограничивать или расширять ситуации и, таким образом, выражать аспектуальность. Таким образом, аспектуальность представ- ляется как композиционная категория, в которой могут взаимодействовать внешнее ограничение и внутреннее представление развития действия.…
Metadaten
|Author details:
|Gerda HaßlerORCiDGND
|ISBN:
|978-3-631-87748-7
|Title of parent work (English):
|Russian Grammar: System – Usus – Variation/Русская грамматика: Cистема – узус – варьирование
|translated title (Russian):
|Адвербиальное выражение аспектуальности и его взаимодействие с глаголами
совершенного и несовершенного вида
|Publisher:
|Lang
|Place of publishing:
|Berlin
|Publication type:
|Article
|Language:
|English
|Year of first publication:
|2021
|Publication year:
|2021
|Release date:
|2023/02/15
|First page:
|219
|Last Page:
|234
|Organizational units:
|Philosophische Fakultät / Institut für Slavistik
|DDC classification:
|4 Sprache / 40 Sprache / 400 Sprache