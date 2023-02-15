Adverbal expression of aspectuality and interaction with perfective and imperfective verbs

Данная статья ставит своей целью исследовать взаимодействие между видом глагола и лексическими средствами, в данном случае временными наречиями, в ограни чении репрезентаций ситуаций. После изложения теоретических основ исследования приводятся результаты корпусного анализа совпадений грамматического вида с наречиями, ограничивающими ситуации. Термин “ситуация” в статье охватывает все репрезен- тируемые процессы, состояния, события или действия. В заключении делаются некоторые теоретические выводы относительно когнитивной категории ограничения на примере аспектуальности. Формы несовершенного вида сохраняют свою изначальную аспектуальность при разграничении связей с наречиями, что приводит к сложной, много-мерной аспектуальности. В неграмматикализованных формах, таких как лексические маркеры, говорящий свободен в выборе временной локализации или аспектуальной перспективы. Лексические средства могут выражать временные и видовые нюансы даже более точно и четко, чем времена. Они также могут ограничивать или расширять ситуации и, таким

Данная статья ставит своей целью исследовать взаимодействие между видом глагола и лексическими средствами, в данном случае временными наречиями, в ограни чении репрезентаций ситуаций. После изложения теоретических основ исследования приводятся результаты корпусного анализа совпадений грамматического вида с наречиями, ограничивающими ситуации. Термин “ситуация” в статье охватывает все репрезен- тируемые процессы, состояния, события или действия. В заключении делаются некоторые теоретические выводы относительно когнитивной категории ограничения на примере аспектуальности. Формы несовершенного вида сохраняют свою изначальную аспектуальность при разграничении связей с наречиями, что приводит к сложной, много-мерной аспектуальности. В неграмматикализованных формах, таких как лексические маркеры, говорящий свободен в выборе временной локализации или аспектуальной перспективы. Лексические средства могут выражать временные и видовые нюансы даже более точно и четко, чем времена. Они также могут ограничивать или расширять ситуации и, таким образом, выражать аспектуальность. Таким образом, аспектуальность представ- ляется как композиционная категория, в которой могут взаимодействовать внешнее ограничение и внутреннее представление развития действия.

…