Dieser Artikel untersucht die Beziehung zwischen Sozialkapital und subjektiver sozialer Herkunft in Österreich. Während das Konzept des Sozialkapitals in den Sozialwissenschaften weit verbreitet ist, gibt es bisher kaum Forschung über die (vor)strukturierte Form des Sozialkapitals nach sozialer Herkunft. Unser Ziel ist es, diese Lücke zu schließen. Dafür verwenden wir den „Network-as-Capital“-Ansatz in Anlehnung an den „Position Generator“ und wenden eine Latent Class Analysis (LCA) und ein Pfadmodell auf der Basis des Sozialen Survey Österreich (SSÖ) 2018 an. Der Datensatz umfasst eine repräsentative Stichprobe der österreichischen Wohnbevölkerung über 18 Jahre. Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Zugang zu Netzwerken, die sich durch hierarchisch höhere Positionen auszeichnen, stark durch den sozialen Hintergrund beeinflusst wird: Je höher die Befragten ihre soziale Herkunft einschätzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, in einem solchen Netzwerk zu sein. Darüber hinaus haben Bildung und Beruf Auswirkungen auf die Zugehörigkeit zu einem klassenspezifischen Netzwerk.

