Der Beitrag diskutiert ein Interventionsprogramm fur die Weiterbildung von Lehrer/inne/n und Erzieher/inne/n, das Vorurteile gegenuber sprachlichen Praktiken au ss erhalb eines vermeintlichen monolingualen Standarddeutschen und seinen Sprecher/inne/n fokussiert (). Das Programm verbindet Anti-bias -Methoden zur sprachlichen Vielfalt mit solchen, die auf eine Verstarkung kritischer Sprachbewusstheit abheben. Die Evaluation der Materialien in Lehrerfortbildungen in Berlin und Brandenburg weist auf positive und anhaltende Einstellungsveranderungen bei den Teilnehmer/inne/n, aber nicht bei Mitgliedern einer Kontrollgruppe, die nicht an den Fortbildungen teilnahm; die Effekte waren unabhangig von den personenbezogen Variablen Geschlecht und Lehrfach und nur schwach mit Alter assoziiert. Wir diskutieren diese Effekte im Zusammenhang mit Eigenschaften des Programms wie der Verwendung indirekter und inklusiver Methoden, die eine aktive Auseinandersetzung fordern, und der Verbindung von weniger bedrohlichen Themen, die sich auf Einstellungen gegenuber sprachlichen Strukturen beziehen, mit solchen, die die Diskrimierung von Sprecher/inne/n behandeln und daher eine gro ss ere Herausforderung darstellen

