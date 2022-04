Bat ectoparasites (Nycteribiidae, Streblidae, Siphonaptera, Heteroptera, Mesostigmata, Argasidae, and Ixodidae) from Algeria

Twenty two species of ectoparasites (Family Nycteribiidae: Nycteribia (Listropoda) schmidlii schmidlii, Nycteribia (Nycteribia) latreillii, Nycteribia (Nycteribia) pedicularia, Penicillidia (Penicillidia) dufourii, and Phthiridium biarticulatum; Family Streblidae: Brachytarsina (Brachytarsina) flavipennis and Raymondia huberi; Order Siphonaptera: Rhinolophopsylla unipectinata arabs, Nycteridopsylla longiceps, Araeopsylla gestroi, Ischnopsyllus intermedius, and Ischnopsyllus octactenus; Order Heteroptera: Cimex pipistrelli, Cimex lectularius, and Cacodmus vicinus; Class Arachnida: Order Mesostigmata: Spinturnix myoti and Eyndhovenia euryalis; Order Ixodida: Family Argasidae: Argas transgariepinus and Argas vespertilionis; Family Ixodidae: Hyalomma dromedarii, Ixodes ricinus, and Ixodes vespertilionis) were recovered from 19 bat species in Algeria. New host records for bats are recorded for the first time: N. schmidlii from Rh. clivosus and R. cystops; N. latreillii from Rh. blasii and P. gaisleri; R. huberi from Rh. clivosus; C.

Twenty two species of ectoparasites (Family Nycteribiidae: Nycteribia (Listropoda) schmidlii schmidlii, Nycteribia (Nycteribia) latreillii, Nycteribia (Nycteribia) pedicularia, Penicillidia (Penicillidia) dufourii, and Phthiridium biarticulatum; Family Streblidae: Brachytarsina (Brachytarsina) flavipennis and Raymondia huberi; Order Siphonaptera: Rhinolophopsylla unipectinata arabs, Nycteridopsylla longiceps, Araeopsylla gestroi, Ischnopsyllus intermedius, and Ischnopsyllus octactenus; Order Heteroptera: Cimex pipistrelli, Cimex lectularius, and Cacodmus vicinus; Class Arachnida: Order Mesostigmata: Spinturnix myoti and Eyndhovenia euryalis; Order Ixodida: Family Argasidae: Argas transgariepinus and Argas vespertilionis; Family Ixodidae: Hyalomma dromedarii, Ixodes ricinus, and Ixodes vespertilionis) were recovered from 19 bat species in Algeria. New host records for bats are recorded for the first time: N. schmidlii from Rh. clivosus and R. cystops; N. latreillii from Rh. blasii and P. gaisleri; R. huberi from Rh. clivosus; C. pipistrelli from E. isabellinus and H. savii; C. vicinus from E. isabellinus; S. myoti from P. gaisleri; E. euryalis from P. gaisleri and Rh. blasii; A. vespertilionis from P. gaisleri; I. ricinus from T. teniotis and Rh. hipposideros and H. dromedarii from P. kuhlii. Raymondia huberi is recorded for the first time from Algeria.

