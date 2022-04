The impact of the socio-cultural context on Design Thinking education

Die Interesse an Design Thinking (DT) als Weg zum Erwerb modernen Kompetenzen erfuhr in den letzten 10 Jahre einen starken Anstieg.Wegen des von Silicon Valley geprägten Ursprungs von DT Lehre an der d.school in Stanford ist es wichtig, die Adaption des Unterrichts an andere kulturelle Kontexte zu evaluieren. Die vorliegende Arbeit untersucht eben diesen Einfluß des soziokulturellen Kontext auf Design Thinking Lehre. Dazu wurden DT Kurse an Instituten in Kapstadt, Südafrika und Kuala Lumpur, Malaysia begleitet und 22 semistrukturierte Interviews mit einheimischen Coaches zu Adaptionsstrategien geführt. Mit Hilfe von Grounded Theory wurde das Modell “Socio-Cultural Adaptions of Design Thinking” (Soziokulturelle Anpassungen von Design Thinking Lehre) entwickelt, welches diese Strategien anhand der folgenden fünf Dimensionen kategorisiert: Planung, Prozess, Personen, Raum und Präsentation. Basierend auf diesem Modell wurde eine Liste von Empfehlungen ausgearbeitet, welche Coaches bei dem Design und der Durchführung von kulturell

Die Interesse an Design Thinking (DT) als Weg zum Erwerb modernen Kompetenzen erfuhr in den letzten 10 Jahre einen starken Anstieg.Wegen des von Silicon Valley geprägten Ursprungs von DT Lehre an der d.school in Stanford ist es wichtig, die Adaption des Unterrichts an andere kulturelle Kontexte zu evaluieren. Die vorliegende Arbeit untersucht eben diesen Einfluß des soziokulturellen Kontext auf Design Thinking Lehre. Dazu wurden DT Kurse an Instituten in Kapstadt, Südafrika und Kuala Lumpur, Malaysia begleitet und 22 semistrukturierte Interviews mit einheimischen Coaches zu Adaptionsstrategien geführt. Mit Hilfe von Grounded Theory wurde das Modell “Socio-Cultural Adaptions of Design Thinking” (Soziokulturelle Anpassungen von Design Thinking Lehre) entwickelt, welches diese Strategien anhand der folgenden fünf Dimensionen kategorisiert: Planung, Prozess, Personen, Raum und Präsentation. Basierend auf diesem Modell wurde eine Liste von Empfehlungen ausgearbeitet, welche Coaches bei dem Design und der Durchführung von kulturell einschließenden Design Thinking Kursen behilflich sein soll.

