Rezension zu: Beck-Busse, Gabriele: Grammaire des Dames / Grammatica per le Dame. Grammatik im Spannungsfeld von Sprache, Kultur und Gesellschaft. - Frankfurt a. M./Bern/Brüssel u.a.: Lang, 2014, 416 S. Women and Grammar. Grammar in the Area of Conflict of Language, Culture and Society

Export metadata BibTeX

RIS

XML Additional Services