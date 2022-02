Karl Erich Grözinger, Jüdisches Denken: Theologie – Philosophie – Mystik, Band 5 Meinungen und Richtungen im 20. und 21. Jahrhundert (Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2021), 857 S.; Michael Marmur and David Ellenson (eds.), American Jewish Thought Since 1934: Writings on Identity, Engagement, and Belief (Chicago: Brandeis University Press, 2020), 352 p.

Download full text files pardes27_S154-159.pdf (315KB) SHA-512:31ac10ae2fb79868567c433fe24963c2729b40d211545c23a3a4bfaf758ddbbbc393fb9b5fa271f729cb1ec7b8ef98bf4a3e462f7428265c4ff062cdd7ad4d75 Export metadata BibTeX

RIS

XML Additional Services