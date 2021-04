Nous présentons dans cet article un résultat tangible du réseau TextLink : un projet conjoint de base de données en ligne, qui montre et relie des lexiques, aussi bien existants que créés récemment, de connecteurs discursifs dans plusieurs langues. Nous commençons par considérer la définition et la délimitation de la classe des connecteurs qui devraient être inclus dans une telle ressource, et nous présentons l’information syntaxique, sémantico-pragmatique et lexicographique que nous avons recueillie. D’autre part, l’implémentation technique de cette base de données et les fonctionnalités de recherche qu’elle permet sont aussi décrites. Nous discutons de quelle manière l’intégration multilingue de plusieurs lexiques de connecteurs apporte une valeur ajoutée aux chercheurs en linguistique et aux autres utilisateurs qui s’intéressent aux connecteurs, en permettant de comparer plusieurs langues et de relier directement les connecteurs dans différentes langues. Pour finir, nous donnons des indications quant à une possible extension future

