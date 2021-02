Tracking five millennia of horse management with extensive ancient genome time series

Funder:

Taylor Family-Asia Foundation Endowed Chair in Ecology and Conservation Biology; Marie-Curie Individual FellowshipEuropean Union (EU) [MSCA-IF-67852]; Estonian Research CouncilEstonian Research Council [PRG29]; FCTPortuguese Foundation for Science and Technology [SFRH/BPD/100511/2014]; Ministry of Educations and Science of Russian Federation [33.1907, 2017/P4]; Russian Scientific FoundationRussian Science Foundation (RSF) [18-18-00137]; MINECO/FEDER, UE [BFU2017-86471-P]; Howard Hughes International Early Career; Obra Social CatalunyaGeneralitat de Catalunya; Russian Science FoundationRussian Science Foundation (RSF) [16-18-10265]; SYNTHESYS Project; European Community Research Infrastructure Action under the Seventh Framework "Capacities" Programme; Danish National Research FoundationDanmarks Cited Research Group Program (HCRC) [15-101]; Deanship of Scientific Research, King Saud UniversityDeanship of Scientific Research at King Saud University; Villum Fonden miGENEPI research project; Swiss National Science FoundationSwiss National Science Foundation (SNSF) [CR13I1_140638]; Research Council of NorwayResearch Council of Norway [230821/F20]; Ministerio de Economia y Competitividad, Spain [HAR2016-77600-P]; National Science FoundationNational Science Foundation (NSF) [ANS-1417036]; European Research Council (ERC) under the European UnionEuropean Research Council (ERC) [681605]; [U01 MH106874]