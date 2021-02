Is there an association between variables of static and dynamic postural control in adolescent athletes with back pain? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Variablen der statischen und dynamischen posturalen Kontrolle bei Nachwuchsathleten mit Rückenschmerzen?

Edem Korkor Appiah-Dwomoh, Steffen Müller, Frank Mayer An association between static and dynamic postural control exists in adults with back pain. We aimed to determine whether this association also exists in adolescent athletes with the same condition. In all, 128 athletes with and without back pain performed three measurements of 15s of static (one-legged stance) and dynamic (star excursion balance test) postural control tests. All subjects and amatched subgroup of athletes with and without back pain were analyzed. The smallest center of pressure mediolateral and anterior-posterior displacements (mm) and normalized highest reach distance were the outcome measures. No association was found between variables of the static and dynamic tests for all subjects and the matched group with and without back pain. The control of static and dynamic posture in adolescent athletes with and without back pain might not be related.

Bei Erwachsenen mit Rückenschmerzen besteht ein Zusammenhang zwischen statischer und dynamischer posturaler Kontrolle. Ziel der Studie war es zu untersuchen, ob dieser Zusammenhang auch bei Nachwuchsathleten mit Rückenschmerzen nachweisbar ist. Insgesamt 128 Nachwuchsathleten mit oder ohne Rückenschmerzen führten je 3 Messungen à 15 s eines statischen (einbeiniger Standtest) bzw. dynamischen („star excursion balance test" [SEBT]) posturalen Kontrolltests durch. In die Auswertung wurden sowohl die gesamte Stichprobe als auch eine gematchte Untergruppe einbezogen. Zielparameter waren der kleinste mediolaterale und anterior-posteriore Schwankungsweg im Einbeinstand (mm) und die normierte maximal erreichte Distanz im SEBT. Es wurden keine Zusammenhänge zwischen Variablen der statischen und dynamischen Tests für alle Studienteilnehmer und der gematchten Untergruppe mit und ohne Rückenschmerzen festgestellt. Obwohl ein Zusammenhang zwischen statischer und dynamischer posturaler Kontrolle angenommen wird, konnte dieser bei Nachwuchsathleten mit oder ohne Rückenschmerzen nicht nachgewiesen werden.