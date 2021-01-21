Уголовное уложение Федеративной Республики Германия - Strafgesetzbuch (StGB) -
- Настоящий научно-практический комментарий и перевод Уголовного уложения Федеративной Республики Германия не ограничивается собственно трансформацией текста основного уголовного закона Германии на русский язык. Руководствуясь принципами функционального перевода, автор посредством точного и систематического перевода доводит до сведения читателя смысл уголовно-правовых норм. Научно-практический комментарий к Уголовному уложению Германии представляет собой постатейный комментарий, учитывающий как мнение законодателя, так и мнение правоприменительной практики Федерального Верховного суда и высших Земельных судов Германии, а также немецкой юридической доктрины по основным проблемам уголовного права. Необходимое внимание было уделено также дополнительному уголовному праву и уголовно-процессуальным проблемам. Таким образом, задачей настоящего издания является предоставить читателю возможность правильного языкового понимания и юридического толкования уголовно-правовых норм Германии. Вступительная статья «Введение в уголовное право Германии»Настоящий научно-практический комментарий и перевод Уголовного уложения Федеративной Республики Германия не ограничивается собственно трансформацией текста основного уголовного закона Германии на русский язык. Руководствуясь принципами функционального перевода, автор посредством точного и систематического перевода доводит до сведения читателя смысл уголовно-правовых норм. Научно-практический комментарий к Уголовному уложению Германии представляет собой постатейный комментарий, учитывающий как мнение законодателя, так и мнение правоприменительной практики Федерального Верховного суда и высших Земельных судов Германии, а также немецкой юридической доктрины по основным проблемам уголовного права. Необходимое внимание было уделено также дополнительному уголовному праву и уголовно-процессуальным проблемам. Таким образом, задачей настоящего издания является предоставить читателю возможность правильного языкового понимания и юридического толкования уголовно-правовых норм Германии. Вступительная статья «Введение в уголовное право Германии» содержит общий обзор немецкого уголовного права. Особое внимание уделено развитию и источникам уголовного законодательства, а также доктрине уголовного права ФРГ. Книга может заинтересовать практиков и правоведов, а также всех, кто в своей профессиональной деятельности или в процессе обучения сталкивается с уголовным правом Германии.…
|Author details:
|Pavel GolovnenkovGND
|URN:
|urn:nbn:de:kobv:517-opus4-473712
|DOI:
|https://doi.org/10.25932/publishup-47371
|ISBN:
|978-3-86956-494-4
|ISSN:
|2191-088X
|ISSN:
|2191-0898
|Parent Title (Russian):
|Научные труды в области немецкого и российского уголовного права
|Parent Title (German):
|Schriften zum deutschen und russischen Strafrecht
|Subtitle (Russian):
|Научно-практический комментарий и перевод текста закона
|translated title (Russian):
|Ugolovnoe uloženie Federativnoj Respubliki Germaniâ - Strafgesetzbuch (StGB) - Kommentarij i perevod teksta zakona
|Publication series (Volume number):
|Schriften zum deutschen und russischen Strafrecht = Научные труды в области немецкого и российского уголовного права (4)
|Publisher:
|Universitätsverlag Potsdam
|Place of publication:
|Potsdam
|Document Type:
|Monograph/edited volume
|Language:
|Russian
|Date of first publication:
|2021/01/21
|Year of completion:
|2021
|Publishing institution:
|Universität Potsdam
|Publishing institution:
|Universitätsverlag Potsdam
|Release Date:
|2021/01/21
|Issue:
|4
|Page number:
|489
|RVK - Regensburg classification:
|PH 2220, PH 2100, PH 2550, PH 2700
|Organizational units:
|Juristische Fakultät / Strafrecht
|DDC classification:
|3 Sozialwissenschaften / 34 Recht / 345 Strafrecht
|Peer Review:
|Referiert
|Publication Way:
|Universitätsverlag Potsdam
|Open Access / Gold Open-Access
|License (German):
|Creative Commons - Namensnennung, 4.0 International