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Уголовное уложение Федеративной Республики Германия - Strafgesetzbuch (StGB) -

  • Настоящий научно-практический комментарий и перевод Уголовного уложения Федеративной Республики Германия не ограничивается собственно трансформацией текста основного уголовного закона Германии на русский язык. Руководствуясь принципами функционального перевода, автор посредством точного и систематического перевода доводит до сведения читателя смысл уголовно-правовых норм. Научно-практический комментарий к Уголовному уложению Германии представляет собой постатейный комментарий, учитывающий как мнение законодателя, так и мнение правоприменительной практики Федерального Верховного суда и высших Земельных судов Германии, а также немецкой юридической доктрины по основным проблемам уголовного права. Необходимое внимание было уделено также дополнительному уголовному праву и уголовно-процессуальным проблемам. Таким образом, задачей настоящего издания является предоставить читателю возможность правильного языкового понимания и юридического толкования уголовно-правовых норм Германии. Вступительная статья «Введение в уголовное право Германии»Настоящий научно-практический комментарий и перевод Уголовного уложения Федеративной Республики Германия не ограничивается собственно трансформацией текста основного уголовного закона Германии на русский язык. Руководствуясь принципами функционального перевода, автор посредством точного и систематического перевода доводит до сведения читателя смысл уголовно-правовых норм. Научно-практический комментарий к Уголовному уложению Германии представляет собой постатейный комментарий, учитывающий как мнение законодателя, так и мнение правоприменительной практики Федерального Верховного суда и высших Земельных судов Германии, а также немецкой юридической доктрины по основным проблемам уголовного права. Необходимое внимание было уделено также дополнительному уголовному праву и уголовно-процессуальным проблемам. Таким образом, задачей настоящего издания является предоставить читателю возможность правильного языкового понимания и юридического толкования уголовно-правовых норм Германии. Вступительная статья «Введение в уголовное право Германии» содержит общий обзор немецкого уголовного права. Особое внимание уделено развитию и источникам уголовного законодательства, а также доктрине уголовного права ФРГ. Книга может заинтересовать практиков и правоведов, а также всех, кто в своей профессиональной деятельности или в процессе обучения сталкивается с уголовным правом Германии.show moreshow less

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Author details:Pavel GolovnenkovGND
URN:urn:nbn:de:kobv:517-opus4-473712
DOI:https://doi.org/10.25932/publishup-47371
ISBN:978-3-86956-494-4
ISSN:2191-088X
ISSN:2191-0898
Parent Title (Russian):Научные труды в области немецкого и российского уголовного права
Parent Title (German):Schriften zum deutschen und russischen Strafrecht
Subtitle (Russian):Научно-практический комментарий и перевод текста закона
translated title (Russian):Ugolovnoe uloženie Federativnoj Respubliki Germaniâ - Strafgesetzbuch (StGB) - Kommentarij i perevod teksta zakona
Publication series (Volume number):Schriften zum deutschen und russischen Strafrecht = Научные труды в области немецкого и российского уголовного права (4)
Publisher:Universitätsverlag Potsdam
Place of publication:Potsdam
Document Type:Monograph/edited volume
Language:Russian
Date of first publication:2021/01/21
Year of completion:2021
Publishing institution:Universität Potsdam
Publishing institution:Universitätsverlag Potsdam
Release Date:2021/01/21
Issue:4
Page number:489
RVK - Regensburg classification:PH 2220, PH 2100, PH 2550, PH 2700
Organizational units:Juristische Fakultät / Strafrecht
DDC classification:3 Sozialwissenschaften / 34 Recht / 345 Strafrecht
Peer Review:Referiert
Publication Way:Universitätsverlag Potsdam
Open Access / Gold Open-Access
License (German):License LogoCreative Commons - Namensnennung, 4.0 International

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