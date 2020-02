The Protection of Women Human Rights Defenders and their Collective Actions

Itzik Aharon, Antonia Brill, Philip Fonseca, Azin Alizadeh Vandchali, Nina Wendel This paper evaluates the construction of the rights of human rights defenders within international law and its shortcomings in protecting women. Human rights defenders have historically been defined on the basis of their actions as defenders. However, as Marxist-feminist scholar Silvia Federici contends, women are inherently politicised and, moreover, face obstacles to political action which are invisible to and untouchable by the law. Labour rights set an example of handling such a disadvantaged political position by placing vital importance on workers’ right to association and collective action. The paper closes with the suggestion that transposing this construction of rights to women would better protect women as human rights defenders while emphasising their capacity for self-determination in their political actions.

Dieses Papier bewertet die Konstruktion der Rechte von Menschenrechtsverteidigern innerhalb des Völkerrechts und ihre Mängel beim Schutz von Frauen. Menschenrechtsverteidiger wurden in der Vergangenheit auf der Grundlage ihrer Tätigkeit als Verteidiger definiert. Wie die marxistisch-feministische Wissenschaftlerin Silvia Federici behauptet, sind Frauen jedoch von Natur aus politisiert und sehen sich darüber hinaus Hindernissen für politisches Handeln gegenüber, die für das Gesetz unsichtbar und unantastbar sind. Die Arbeitsrechte sind ein Beispiel für den Umgang mit einer derart benachteiligten politischen Position, indem sie dem Recht der Arbeitnehmer auf Vereinigungsfreiheit und kollektive Aktionen entscheidende Bedeutung beimessen. Das Papier schließt mit dem Vorschlag, dass die Übertragung dieser Rechtskonstruktion auf Frauen Frauen als Menschenrechtsverteidigerinnen besser schützen und gleichzeitig ihre Fähigkeit zur Selbstbestimmung in ihrem politischen Handeln betonen würde.