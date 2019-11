Notes extern:

In Printform erschienen im Universitätsverlag Potsdam:



The Font Engineering Platform : Collabarative Font Creation in a Self-supporting Programming Environment / Taeumel, Marcel; Beckmann, Tom; Fister, Lasse; Hildebrand, Justus; Hirschfeld, Robert; Jaschek, Corinna; Krebs, Eva; Löser, Alexander ; Pape, Tobias. – Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2019. – 116 S. (Technische Berichte des Hasso-Plattner-Instituts für Softwaresystemtechnik an der Universität Potsdam ; 128)ISBN 978-3-86956-464-7 ISSN (print) 1613-5652 --> bestellen